Picerno, sottoscritti quattro contratti di addestramento tecnico

Sono quattro i rapporti di addestramento tecnico sottoscritti dal Picerno, ai fini della valorizzazione dei giovani di proprietà rossoblu. In questi giorni, il Direttore Generale Vincenzo Greco ha instaurato i rapporti di addestramento tecnico con i giovani classe 2003: Elia Summa, Rocco Leone, Andrea Santarcangelo e Michele Orsi, tutti lucani. Questa è la dimostrazione che la Società crede fortemente nei propri giovani con un occhio di riguardo per i giovani del proprio territorio. Summa, Orsi, Leone e Santarcangelo hanno dimostrato in questi anni le loro qualità, la grande determinazione e la voglia di crescere.

