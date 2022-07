Potenza, Catalano confermato preparatore dei portieri Rescinde Marcone

Peppe Catalano sarà ancora il preparatore dei portieri del Potenza. Una vita trascorsa nel calcio lucano, in particolare in rossoblu, dove ha vestito la maglia da giocatore e poi con gradi di allenatore in Serie D e C fino alle ultime 7 stagioni consecutive. Nel 2022-23 festeggierà i trent'anni insieme al leone rampante. La società formula un forte in bocca al lupo con i migliori auguri di buon lavoro.

Nel contempo, è ufficiale la rescissione del portiere Richard Marcone (arrivato nel 2020 e che ha totalizzato 52 presenze). A lui i migliori auguri per il proseguimento della carriera.

In coda, riportiamo il contenuto di una dichiarazione del presidente Donato Macchia, quale cordoglio del club per la prematura scomparsa di Antono Picarella, professionista dello sport e grande tifoso del Potenza Calcio:"Antonio era una persona solare e determinata. Lavorava per lo sport lucano e per il futuro dei nostri giovani. Lo ricordo come professionista del mondo della comunicazione, come Presidente di Basilicata Sport ma anche e soprattutto come persona garbata, onesta e sempre pronta a mettere a disposizione il suo saper fare per il bene comune. Mi unisco al dolore della famiglia in un abbraccio sincero, certo che il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori. Ciao Tonino."