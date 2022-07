Casertana. Due nuovi arrivi: un centrocampista brasiliano e una punta

- La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Gabriel Nunes da Cunha.

Centrocampista brasiliano classe 1994 nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Trento prima in D e poi in C. Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, approda in Europa nella stagione 2018/19 con la maglia del Boavista (massimo campionato portoghese). Nel 2019/20 l’arrivo in Italia con la firma al Padova in serie C. Dopo l’esperienza alla Robur Siena (serie C), arriva il passaggio al Trento con cui vince il campionato di D e disputa la successiva stagione tra i professionisti.

“Soddisfatto e stimolato da questa nuova avventura. Sono un giocatore che in campo non si risparmia e sono pronto a dare il mio contributo per fare in modo che la Casertana possa tornare lì dove è giusto che stia. Conosco l’importanza della piazza e il calore dei tifosi. A loro dico che siamo consapevoli del compito a cui siamo chiamati e che tutti insieme possiamo andare lontano”.

- La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Nicola Ferrari.

Attaccante classe 1989, nell’ultima stagione ha prima indossato la maglia della Sanremese (16 presenza e 3 gol), poi quella del Giugliano (17 presenze e 7 gol). Con i trigrotti ha conquistato la vittoria del campionato di D, disputando la poule scudetto con 4 presenze e 1 gol nella semifinale contro il Sangiuliano City.

La sua carriera inizia nel 2009/10 in serie C1 con il Viareggio. Tra i professionisti ha indossato anche le maglie di Manfredonia, Alma Juventus Fano, Sudtirol, Foligno, Aprilia e Tuttocuoio. In serie D record i gol nel 2015/2016 con 21 segnature in 38 partite in maglia Mestre. Lentigione, Rovigo, Mantova, Caratese e Forlì le altre formazioni del suo colto curriculum.

“La Casertana l’ho sempre ammirata da lontano ed è stata sempre una sorta di sogno – commenta Ferrari –Quando ho saputo dell’arrivo di mister Parlato in rossoblu ho sperato che potesse diventare realtà. Per fortuna così è stato. Sono contentissimo ed onorato di indossare questi colori. Ritrovo il mister con cui ho già avuto la possibilità di lavorare. Sa il fatto suo e, soprattutto, sa come si vince. Io sono reduce dalla vittoria del campionato con il Giugliano. Sono arrivato lì a gennaio e ho toccato con mano come la forza del gruppo sia fondamentale per centrare obiettivi importanti”.