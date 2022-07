Novara Fc, ecco Pissardo e Ranieri alla corte di Marchionni

L'annuncio del ritorno di Moreno Zebi a Novara in qualità di Direttore Sportivo dopo la stagione vissuta a Cesena toglie il tappo al mercato azzurro che nelle ore immediatamente successive si arricchisce subito di due nomi, a conferma delle velleità che vuole accarezzare la società del Presidente Ferranti in vista del ritorno in Lega Pro: Marco Pissardo e Roberto Ranieri hanno infatti trovato l'accordo e saranno i primi due nuovi acquisti del Novara 2022-23.

Pissardo, portiere verbanese classe '98 di classe Inter, molto conosciuto nelle nostre zone anche per essere il figlio di Pierguido, attuale tecnico del Feriolo dopo una vita alla guida del Città di Baveno, ha già alle proprie spalle diverse stagioni da professionista in Lega Pro avendo indossato le casacche di Monopoli (allenato al tempo dal cusiano Scienza), Arezzo e Lecco, società con cui ha concluso l'ultima stagione e da cui proviene arrivando a vestire l'azzurro novarese. Nel mezzo anche una stagione da incorniciare con la Primavera dell'Inter, con cui ha conquistato campionato, Supercoppa, Coppa Italia e per ben due volte il Viareggio, sempre indossando la casacca del titolare.

Cervello di centrocampo è invece Ranieri, bergamasco di Treviglio e proprio legato all'Atalanta come ceppo di crescita nel mondo del calcio. Classe '97, Ranieri ha ormai maturato notevole esperienza in terza serie dove conta quasi 200 presenze complessive indossando le casacche trasversali di Cosenza, Alessandria, Teramo, Imolese e Renate, dove si è fermato il suo personalissimo giro d'Italia tra le piazze della Serie C. Tre stagioni in Brianza sempre da titolare costituiscono un ottimo biglietto da visita per l'approdo a Novara dove, molto probabilmente, Marchionni gli affiderà le chiavi del centrocampo della squadra che proverà a diventare la sorpresa del prossimo campionato di Lega Pro.