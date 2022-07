Gladiator 1924. Rinnova un difensore abile su calcio di punizione

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver rinnovato per la stagione 2022-2023 il contratto con il difensore Giovanni Tomi. Un vero e proprio pilastro del reparto arretrato. Strepitose le sue punizioni e le sue cavalcate sulla sinistra che hanno portato nel girone di ritorno tantissimi punti. Si riparte da lui e dalla sua grande esperienza.

“Orgoglioso di poter continuare a vestire la maglia del Gladiator – ha detto – e devo ringraziare sia mister Grimaldi che la dirigenza per la fiducia. Ripartiamo da una base solida, collaudata, da tanti professionisti ma soprattutto uomini veri. Ci siamo divertiti nei mesi scorsi, ma io dico che il bello deve ancora arrivare e tutti insieme possiamo scrivere una nuova pagina di questo club. Non vedo l’ora di ricominciare e come sempre darò il massimo per questa maglia. Noi in campo e i tifosi sugli spalti: insieme riusciremo a portare in alto il Gladiator”.

