Potenza, il primo colpo è l'attaccante Di Grazia Arriva dal Pescara

Il primo colpo del Potenza è Francesco Andrea Di Grazia. Arriva a titolo definitivo dal Pescara, può giocare sia da attaccante che da ala sinistra, nell'ultima stagione è stato in forza al Foggia. Nato a Catania l'8 maggio 1996, il calciatore è cresciuto nelle giovanili per poi approdare in prima squadra della società etnea. Vanta 103 presenze complessive Lega Pro, dove ha vestito anche le maglie di Akragas e Arezzo.