Il Benevento debutterà in Coppa Italia, nella gara valida per i Trentaduesimi di Finale, il prossimo 8 agosto alle ore 17:45. Avversaria dei giallorossi, come già noto, sarà il Genoa e la gara si disputerà al "Ferraris" nel capoluogo ligure.

La partita sarà trasmessa in esclusiva tv sul Canale 20 del digitale terrestre.

