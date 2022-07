Paci: “Risultati in primis ma anche crescita dei giovani”

Presentato il nuovo tecnico della Pro Vercelli Massimo Paci ufficializzato la scorsa settimana, le parole del nuovo mister: “Cercheremo di ripagare la fiducia della società e fare risultati positivi. Sono molto contento di essere qui, arrivo a Vercelli con umiltà e grande responsabilità, oltre ai risultati gli obbiettivi sono la crescita dei giovani e far appassionare il nostro pubblico.

Ho grande entusiasmo, sono consapevole della mole di lavoro che mi aspetta; a Pordenone ci sono state difficoltà ma lo considero una tappa importante per la mia crescita come allenatore. Ho trovato una società ambiziosa, che ha voglia di fare bene, sono contento di lavorare con i giovani; non ho ancora parlato con i giocatori, ripartiremo dall’ultima partita dei play-off senza stravolgere quanto di buono fatto, dovremo essere in grado di vincere le partite anche quando non giochiamo bene, è fondamentale a qualsiasi livello.

Ho firmato per un anno con opzione per il secondo, voglio concentrarmi sul presente e pensare a lavorare; la conferma è legata ai risultati, voglio costruire una squadra che sappia vincere sia in casa che fuori, come tutti apprezzo il bel gioco ma quella che conta sono i risultati, sono un allenatore pratico.

Avrò un filo diretto con gli allenatori del settore giovanile come ho avuto nelle precedenti esperienze, il mio vice sarà Roberto Guana, abbiamo sempre lavora assieme”.