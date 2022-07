Potenza, Antonio Nocerino é il nuovo tecnico della Primavera

Antonio Nocerino è il nuovo allenatore della squadra Primavera e Responsabile Tecnico Settore Giovanile del Potenza. Ex calciatore, tra gli altri con le maglie di Juventus e Milan, oltre che nazionale azzurro, dal 2020 ha guidato come tecnico la selezione Under 15 e assistente allenatore Under 17 dell'Orlando City (Stati Uniti). L'arrivo in rossoblù grazie all'incessante lavoro condotto dal direttore sportivo, Natino Varrà, fortemente voluto dall'amministratore delegato del club, Nicola Macchia.