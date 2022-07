Il Novara corre ai ripari per la probabile partenza di Dardan Vuthaj prendendo a titolo definitivo fino al giugno 2024 l'attaccante croato classe 1996 Nikola Buric.

Buric cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria ha esordito con la seconda squadra del club militante in seconda divisione, approda in Italia giocando con il Legnago nel girone a di serie C dove lo scorso anno ha messo a segno sette gol.