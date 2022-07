Gladiator 1924. Tesserato un playmaker ex Francavilla

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il calciatore Francesco Mele. Classe ’98, un vero e proprio playmaker che si è formato nei settori giovani di Pescara e Torino prima di approdare in serie D al Francavilla. Ha poi indossato le maglie di Notaresco, Vastogirardi, breve parentesi con Athletic Carpi e Chieti nella passata stagione. Buona struttura fisica, è molto forte tecnicamente e particolarmente elegante nei movimenti. Non è stato semplice vincere la concorrenza degli altri club ed è lo stesso centrocampista a svelare il motivo.

“Mi ha incuriosito molto il progetto Gladiator rifiutando altre proposte. Credo di aver fatto la scelta giusta. Ho avuto modo di parlare con mister Teore Grimaldi e mi ha fatto un’ottima impressione. Preparato e molto motivato. Esattamente come me”. Primo anno al sud e le aspettative sono alte: “Spero possa esprimermi a grandi livelli e disputare una grande stagione con questa maglia. So che da gennaio hanno iniziato una super rimonta offrendo anche un bel calcio. Ci sono le basi per continuare a certi livelli. Mi hanno parlato molto bene della piazza sammaritana, una tifoseria passionale e mi auguro di conquistare la loro fiducia. Di certo posso garantire che uscirò dal campo sempre con la maglia sudata perché darò tutto quello che ho”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.