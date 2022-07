Potenza, dal 13 al 15 la società incontra i giovani tesserati

Il Potenza Calcio incontra i giovani tesserati. Il 13, 14 e 15 luglio (ore 15.30) presso il campo Principe di Piemonte, presentazione dei programmi societari con il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile rossoblù. Le attività avverranno sul terreno in sintetico e osserveranno il seguente calendario: mercoledì 13 raduno nati 2004/05, giovedì 14 raduno nati 2006/07 e venerdì 15 luglio raduno nati 2008. Inoltre, sono aperte le candidature per la composizione della squadra U15 per i nati nel 2008/09. Per partecipare o ricevere info è necessario chiamare il numero 3475544192.

Ufficio Stampa Potenza Calcio