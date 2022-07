Benevento. I convocati per il ritiro a Cascia: un assente causa covid

Sono 34 i calciatori del Benevento che questo pomeriggio partiranno alla volta di Cascia per il ritiro estivo della società giallorossa. Tanti i giovani presenti nel gruppo ma spicca una assenza di peso: Gianluca Lapadula non fa parte del gruppo che lavorerà in Umbria.

A quanto si apprende, il calciatore italo-peruviano sarebbe risultato positivo al covid al rientro dalle vacanze e quindi sarebbe stato escluso, almeno per il momento, dal ritiro e potrebbe, il condizionale è d'obbligo viste le vicende di mercato, aggregarsi al gruppo in un secondo momento. Questo l'elenco:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Muraca, Nunziante, Paleari.

DIFENSORI: Barba, Capellini, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Rillo.

CENTROCAMPISTI: Acampora, Aronica, Basit, Improta, Ionita, Karic, Koutsoupias, Masella, Prisco, Rossi, Sanogo, Talia, Tello, Viviani, Vokic.

ATTACCANTI: Di Serio, Farias, Forte, Insigne, Moncini, Thiam Pape.