Real Agro Aversa. Dalla Boys Caivanese arriva un promettente "under"

La società del Real Agro Aversa comunica a tutti i siti ed organi d’informazione per la stagione calcistica 2022-2023 di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Boemio, classe 2004, terzino destro. Un graditissimo regalo del Presidente Guglielmo Pellegrino: prima di partire per le vacanze ha dato l’ok all’ingaggio di un under di assoluto spessore.

Ambito da mezza serie D non ha avuto dubbi nell’accettare la corte del direttore Filosa.

Il primo acquisto della stagione arriva dalla Boys Caivanese (campionato di Promozione) a titolo definitivo grazie agli ottimi rapporti tra il ds Filosa e Pasquale Maruzzella, D.s. Boys Caivanese.

Ancora una volta il nostro Re Mida pesca dalle categorie inferiori.

La società tutta porge a Vincenzo un caloroso benvenuto.

