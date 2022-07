Gladiator 1924. Firma Islamaj: "Sono felice della scelta fatta"

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista offensivo Katriel Islamaj.

Ventiquattro anni, è reduce dalla stagione con la maglia Real Forte Querceta. Dotato di ottime doti fisiche e tecniche, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli prima di sette anni in quarta serie con Colligiana, Tavarnelle, esordio in C con la Sambenedettese e ancora Campobasso, Arzachena, Badesse e Pianese.

Il neo nerazzurro esordisce così: “E’ già da tempo che mi stavano corteggiando sia Tommaso D’Errico che mister Teore Grimaldi. Mi hanno fatto capire quanto fossi importante per il loro gioco e sono felice della scelta fatta. Sono una mezz’ala a cui piace giocare molto palla a terra, inserirmi e spero di poter fare tanti gol con il gioco dell’allenatore”.

Molto carico, Katriel non nasconde le proprie ambizioni: “So che c’è un progetto dietro di una società che è ben organizzata e ha idee chiare. Spero di poter dare il mio contributo e sicuramente farò di tutto per ripagare tutta la fiducia che hanno riposto in me. Ho tanta voglia di iniziare e mettermi al servizio dei compagni con assist e gol. Ho la fortuna di poter essere allenato da un tecnico che ho iniziato a conoscere facendomi subito una gran bella impressione. Il suo modo di giocare, le sue idee combaciano con le mie. Spero di poter fare un grande anno sia a livello personale che di squadra”.

