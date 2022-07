Gladiator 1924. In attacco arriva un ex Pomezia e Trastevere

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato l’attaccante Ivan Squerzanti.

Ventitrè anni, è cresciuto nelle giovanili della Roma, poi Torino e nel 2017 l’esordio in D con l’Albalonga. Taranto, Lupa Roma, due anni a Monterosi e Trastevere prima di trasferirsi lo scorso gennaio al Pomezia.

Il "sergente" arriva a Santa Maria Capua Vetere carico di entusiasmo: “Avevo ricevuto diverse proposte dal Lazio, ma quando Tommaso D’Errico e mister Teore Grimaldi hanno iniziato a illustrarmi progetti e prospettive del Gladiator non ho esitato. Sono stato convinto fondamentale da loro e dal blasone di un club che in pochi mesi è riuscito a costruire una salvezza che sembrava impossibile a fine girone di andata. Quest’anno credo che disputeremo un campionato diverso e sono certo che faremo divertire i nostri tifosi”.

L’esterno è particolarmente motivato: “Mi aspetto un’annata importante sia a livello collettivo di squadra che singolo. Sono pronto a tutto e voglio far divertire i tifosi che verranno a seguirci ogni domenica, con loro sarà tutto più facile! Metterò tutto me stesso per il bene di questa piazza che merita tantissimo. Ci vediamo in campo”.

