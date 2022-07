Matera, ritiro precampionato in Val d'Agri dal 25 luglio al 6 agosto

Sarà la bella cornice della Val d’Agri, in Basilicata, la sede del ritiro pre-campionato del FC Matera in vista del Campionato di Serie D 2022/23.I bianco azzurri si ritroveranno in Val d’Agri dal 25 Luglio al 6 Agosto, gli allenamenti si svolgeranno tra Viggiano e Paterno.La squadra alloggerà presso l’Hotel Kiris di Viggiano. L’FC Matera ringrazia le amministrazioni comunali di Paterno e Viggiano per la concessione dei campi di gioco. Le date delle amichevoli saranno comunicate prossimamente.

Comunicato Stampa Fc Matera