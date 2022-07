Gladiator 1924. Ha firmato un esterno offensivo ex San Giorgio

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato Andrea Mancini. Ventisei anni esterno d’attacco, ha realizzato otto gol e sei assist nella passata stagione con il San Giorgio. Cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Napoli, è un atleta dotato di grande estro, abile nell’uno contro uno. Ha giocato anche nelle giovanili del Vicenza, poi l’esordio in C con L’Aquila, Santarcangelo, Ancona, Teramo prima di ripartire dalla D con Pineto, Francavilla, Ligorna, Notaresco e come detto San Giorgio.

“Ho avuto tante richieste – esordisce - ma quando ho saputo dell’interessamento del Gladiator non ho esitato a scegliere. Mi ha colpito molto il progetto e sono sicuro di avere fatto una grande scelta. Lo scorso anno a livello personale ho fatto 7 gol e 8 assist. Sono un giocatore che davanti ha giocato in tutti i ruoli; nasco come esterno sinistro ma negli anni ho giocato anche come seconda punta o trequartista. Sono un giocatore a cui piace fare gol come tutti quelli che giocano in avanti ma altrettanto mi piace farli fare”.

Subito una grande intesa con Teore Grimaldi e il suo staff: “Ho avuto modo di parlare sia con lui che con Tommaso D’Errico e mi hanno fatto una grande impressione. Sono persone che hanno voglia di far bene e di fare grandi cose, proprio come me. Li ho seguiti e da gennaio hanno fatto un lavoro eccezionale offrendo un grande calcio. Dobbiamo continuare su questa strada e ci sono tutte le basi per fare un grande campionato e divertirci. Mi hanno parlato benissimo di questa piazza, della società e della tifoseria. Super passionale proprio come piace a me. Farò di tutto per conquistare la loro fiducia e spero di poter regalare insieme ai miei compagni tante gioie ai nostri tifosi. Mi auguro sia una grande annata prima di tutto a livello di squadra e poi a livello personale e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni e raggiungendo grandi traguardi tutti insieme”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.