Stresa Vergante, il mercato consegna le prime perle

Il 25 luglio sarà già in campo lo Stresa Vergante, in preparazione al proprio secondo campionato di Serie D, il primo con la nuova denominazione. E la società si sta muovendo per mettere a disposizione del confermato Giorgio Rotolo un roster di partenza che possa ben figurare nella massima categoria dei Dilettanti e garantire alla compagine borromaica quella salvezza sfuggita al primo tentativo.

Un nome su tutti stuzzica i tifosi lacuali che nella prossima stagione al "Forlano" potranno godersi le prestazioni di un giocatore di esperienza e classe come Pietro Tripoli, attaccante classe '87 arrivato a calcare anche i campi della Serie B nella sua ormai lunga carriera vestendo la casacca del Varese ai tempi di Sannino. Tripoli, dopo un lungo peregrinare che l'ha portato a giocare per diverse società lombarde negli ultimi anni, nell'ultima stagione si è disimpegnato nella fila della Varesina da cui gli uomini mercato in "Blues" l'hanno prelevato.

Assieme a Tripoli tanti giovani approderanno a Stresa per rimpolpare sia difesa che centrocampo: tra questi il classe 2000 Mattia Gioria, terzino destro che proviene dall'Oleggio ma che la Serie D l'ha già conosciuta con Verbania, Messina e Gozzano, oltre ad essere inserito nella rosa degli stessi rossoblù cusiani (senza esordire) che ha disputato la Lega Pro. Stesso anno di nascita e identità posizione in campo, la terza linea anche se schierato nel duo centrale, anche per Riccardo Gerevini che lo Stresa ha pescato tra le fila della Virtus Bergamo, sempre in Serie D, ma che vanta esperienze anche con Crema e Folgore Caratese dopo i primi passi con la Pro Piacenza, all'epoca in Lega Pro. La difesa viene completata da David Magonara, angerese arrivato da Scandicci che ha sfiorato l'esordio in B ai tempi della Primavera della Virtus Entella: classe '99, per Magonara anche la Lega Pro con Lecco e Pro Sesto prima delle esperienze in D con Vado e, appunto, i fiorentini dello Scandicci.

Rimpolpato anche il centrocampo dove lo Stresa Vergante ha deciso di affidarsi a Giacomo Baiardi, esterno di centrocampo che vanta una qurantina di presenze in Serie D tra RG Ticino e Borgosesia nonostante sia un 2001 e che proprio con i ticinesi si è messo in vetrina in questa stagione. Con lui Thomas Fimognari, giovane mediano (è un classe 2002) di scuola Torino che in questa stagione ha incrociato i tacchetti con lo Stresa giocando in prestito al Borgaro Nobis.