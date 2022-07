Gladiator 1924. Dal Pineto arriva un esterno offensivo

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’esterno offensivo Giuseppe De Biase.

Giovanili della Juve, poi Paganese e il salto in C con il Campobasso e dallo scorso gennaio al Pineto in D. “Ho deciso di scegliere Santa Maria Capua Vetere perché convinto dal progetto societario, dalle idee del mister e la loro voglia di valorizzare noi giovani. Mi aspetto un campionato importante perché c’è talento e giovani pronti al sacrificio. Onorerò e suderò la maglia. Non vedo l’ora di poter iniziare. Forza Gladiator, sono uno di voi”.

