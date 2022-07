Casertana. Firma un centrocampista scuola Pescara ed ex Lamezia

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Tringali.

Centrocampista classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Pescara, con la cui maglia ha compiuto l’intera trafila, dall’Under 15 alla Primavera, la scorsa stagionale militato nelle fila del Lamezia (serie D): “Sono felice e carico – commenta Tringali – Approdo in una piazza che non ha certo bisogno di presentazioni. Per me uno stimolo a dare sempre di più. Ritroverò con grande piacere un mio compagno squadra a Lamezia come Bollino, grande giocatore e uomo importante per lo spogliatoio. Sono un centrocampista di personalità e grinta, ma amo anche giocare palla al piede. Pronto a dare tutto per questi colori”.