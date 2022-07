Il terzino Celesia é il terzo acquisto del Potenza Ha rescisso Piana

Primo acquisto per il Potenza . Arriva in prestito dal Torino fino al termine della stagione il difensore Christian Celesia. Può occupare sia il ruolo di terzino sinistro che difensore centrale, nell'ultima stagione é stato in forza alla Paganese.

Nato a Torino il 22 gennaio 2002, il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Torino dove ha totalizzato 85 presenze tra Primavera e Under 17. Ha già calcato i campi di Serie B e Lega Pro, rispettivamente vestendo le maglie di Alessandria e Paganese, dove nell'ultima stagione ha totalizzato 12 presenze.

Mentre il difensore Luca Piana ha rescisso il contratto con il Potenza.