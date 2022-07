Casertana. Hanno firmato due giovani che arrivano dall'Afragolese

La Casertana FC comunica di essersi assicurate le prestazioni sportive dei calciatori Vincenzo Galletta e Salvatore Romano.

- Vincenzo Galletta, terzino destro classe 2003, dopo le esperienze con le formazioni giovanili di Ascoli e Juve Stabia, la scorsa stagione ha collezionato 33 presenze con la maglia dell’Afragolese (serie D, Girone G): “Sono molto contento di approdare in questa piazza – commenta Galletta – Caserta e la Casertana rappresentano un’occasione importante per me e mi sento pronto per questo salto”.

- Salvatore Romano, portiere classe 2002, reduce dal campionato di D disputato con l’Afragolese (26 presenze). Cresciuto nei vivai di Avellino e Benevento, dopo l’esperienza alla Frattese in Eccellenza, nelle ultime due stagioni è stato protagonista in D prima con la Puteolana e poi con l’Afragolese: “Sono pronto per questa nuova avventura– commenta Romano –Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di continuare il mio percorso di crescita. Sono onorato e contento di indossare questa maglia così importante”.