Quarto ingaggio del Potenza: arriva l'esterno d'attacco Emmausso

Michele Claudio Emmausso é il nuovo esterno d'attacco del Potenza. Nell'ultima stagione in forza al Campobasso, ha firmato un biennale. Nato a Napoli il 4 agosto 1997, il calciatore è cresciuto nell'US Boys Caivanese (Eccellenza Campania) per approdare nella Primavera del Genoa (Serie A). In carriera, dal 2016 al 2022 ha maturato 131 presenze in Serie C tra campionato (inclusi playoff/playout) e Coppa Italia, indossando le maglie di: Campobasso, Catania, Cuneo, Lecco, Reggina, Siena, Taranto e Vibonese. Inoltre, al Principe di Piemonte si è svolto il terzo ed ultimo giorno di raduno promosso dal settore giovanile rossoblù. A margine, visita del presidente Donato Macchia, il quale ha incontrato lo staff tecnico coordinato dal dirigente Michele Falasca che ha svolto le attività rivolte ad under nati dal 2004 al 2009.