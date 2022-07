Serie B. Calendari 2022/23. La 1a giornata: Benevento debutta in casa

Dall'Arena dello Stretto "Ciccio Franco" di Reggio Calabria, la Lega B ha presentato i calendari del prossimo torneo cadetto che inizierà nel week-end 13/14 agosto. Queste le gare della prima giornata:

ASCOLI - TERNANA

BENEVENTO - COSENZA

BRESCIA - SUDTIROL

CITTADELLA - PISA

COMO - CAGLIARI

MODENA - FROSINONE

PALERMO - PERUGIA

PARMA - BARI

SPAL - REGGINA

SPEZIA - GENOA

Nella seconda giornata il Benevento affronterà il primo big-match stagione: i giallorossi saranno avversari del Genoa al "Ferraris". Subito dopo, al "Vigorito", sarà la volta del Frosinone. Poi si volerà a Venezia per la quarta gara della stagione. Il Cagliari sarà di scena nel Sannio alla quinta mentre per la sesta i giallorossi affronteranno il Brescia in trasferta. Match interessanti anche alle giornate 11 e 12: prima sarà il Benevento a volare in Toscana per affrontare il Pisa e poi saranno avversari del Bari tra le mura amiche. Nella 15a giornata sarà il Palermo ad essere ospite al "Vigorito". Nella 16a i ragazzi di Caserta saranno ospiti del Parma, mentre il girone di andata si concluderà il 26 dicembre con il Perugia in casa.

IL CALENDARIO COMPLETO (clicca qui)