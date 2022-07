Due arrivi e una conferma in casa Novara FC

Con l'avvicinarsi del ritiro a Chatillon prende sempre più forma la rosa del Novara FC che disputerà il girone A di Serie C nella stagione 2022/2023, sono stati annunciati nella giornata di ieri due nuovi arrivi e una conferma:

Dalla Carrarese il difensore centrale Omar Khailoti, classe 2001 ha esordito in serie D a 16 anni con la Sangiustese, ha collezionato anche un gettone con il Bologna in serie A a San Siro contro l'Inter.

Confermato fino al giugno 2025 Axel Desjardins, l'estremo difensore che ha ben figurato nella scorsa serie D vinta dagli azzurri si giocherà il posto con il nuovo arrivo Pissardo.

Un altro difensore sotto la cupola, si tratta di Yohan Benalouane. Lunga la lista delle maglie vestite dall'esperto classe 1987, quasi 100 presenze in serie A con le maglie di Cesena, Parma e Atalanta, ha militato anche in Francia, Grecia ed Inghilterra dove ha vinto la premier con il Leicester di Ranieri. Una presenza anche al mondiale in Russia con la Tunisia.