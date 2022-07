Potenza, annunciato il quinto colpo: dal Novara arriva Laaribi

Quinto colpo del Potenza. Annunciato il centrocampista Mohamed Laaribi , nell'ultima stagione protagonista della promozione del Novara in Serie C. Nato ad Agadir (Marocco) il 18 marzo 1993, il calciatore ha mosso i primi passi con il Roccella (Serie D). L'arrivo tra i professionisti con le maglie di Rende, Casertana e Vibonese. In Serie C ha maturato complessivamente 107 presenze. La scorsa stagione in Serie D a Lamezia (girone I) e Novara (girone A), quest'ultima fresca vincitrice del campionato.