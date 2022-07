Benevento. Tra movimenti di mercato e prima goleada stagionale

Il Benevento di mister Caserta ha disputato e vinto ieri la prima amichevole stagionale contro l'Usd Cascia: 14-0 il perentorio finale per i giallorossi. La prima rete stagionale è stata realizzata dal nuovo acquisto Koutsoupias, Forte ha realizzato un "poker", doppiette per Improta e Vokic; le altre reti sono state di Farias, Barba e dei giovani Thiam Pape Sambia, Rossi e Prisco.

Alla gara di ieri non hanno partecipato Acampora, Insigne, Di Serio, Manfredini e nemmeno El Kouakibi e Lapadula, da poche ore in ritiro.

Per quanto riguarda il mercato, invece, continua il lavoro del D.s. Foggia che si sta concentrando sul fronte uscite. Moncini è vicinissimo al ritorno alla Spal, avrebbe già effettuato le visite mediche e mancherebbe solo l'annuncio ufficiale da parte dei due club: la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto all'avversarsi di determinate condizioni (una delle quali sarebbe la promozione in Serie A degli estensi). La formazione ferrarese ha battuto, parrebbe, la concorrenza di Bari e Perugia.

Si allunga la lista delle pretendenti a Barba: la Reggina è l'ultima squadra aggiuntasi alle corteggiatrici del centrale giallorosso che, difficilmente, resterà nel Sannio nella prossima stagione.

Anche Ionita, in un primo momento destinato a trasferirsi in Grecia, potrebbe, invece, restare in Italia: Pippo Inzaghi ne ha fatto una delle sue richieste alla nuova proprietà della Reggina insieme, appunto, a Barba e ad Insigne.