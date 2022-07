Un giovane esterno per il Potenza. Arriva dal Catanzaro Emanuele Schimmenti, che ha firmato un triennale. Nato a Palermo il 3 aprile 2002, l'under è cresciuto nelle giovanili del Catanzaro (Serie C), guadagnando anche presenza in prima squadra. Nell'ultima stagione 2021-22 ha maturato esperienze con Lucchese (Serie C) e Lamezia (Serie D).