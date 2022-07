Casertana. Dal Novara arriva in prestito un duttile terzino

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Stefano Paglino che arriva in rossoblù dal Novara con la formula del prestito.

Terzino destro molto duttile, classe 2003, nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D da parte dei piemontesi. Sono 33 presenze per lui nell’annata che l’ha visto anche essere chiamato da mister Giannichedda nella Rappresentativa di Serie D: “Sono contento di arrivare in una città come Caserta e un club con una storia importante come la Casertana. Ho tanta voglia di ripagare la fiducia della società e di andare oltre quelle che sono le aspettative. Vengo da un campionato vinto con il Novara; un’esperienza importante che ha mi ha permesso di maturare e di capire quanto sia importante il gruppo e la compattezza dell’intero ambiente per centrare risultati importanti”.