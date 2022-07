Real Agro Aversa. Il Capitano rinnova anche per la stagione 2022/23

La società del Real Agro Aversa è orgogliosa di comunicare a tutti i siti ed organi d’informazione l’avvenuta riconferma per la stagione calcistica 2022-2023 del capitano Vincenzo Russo, colonna della passata stagione .

Siamo orgogliosi di essere riusciti a riconfermare il nostro capitano, che per noi rappresenta un valore aggiunto. Stiamo parlando di un calciatore importante dalle spiccate qualità tecniche che non scopriamo certo oggi ed un ragazzo perbene che ha profondi doti umane, insomma una persona che esprime al meglio i valori della nostra Città e della nostra società.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Vincenzo per il forte attaccamento ai colori granata augurandogli un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione.

Ufficio Stampa

A.S.D. Real Agro Aversa 1925