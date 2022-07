Gladiator 1924. Dal Casarano arriva una punta classe '98

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver acquistato le prestazioni sportive di Emmanuele Tedesco.

Attaccante classe ’98 nell’ultima stagione in forza al Casarano, in carriera ha vestito le maglie di Carpi, Picerno (con cui vinse il campionato di D contribuendo in maniera significativa con 12 gol), Mezzolara, bastia, Andria, Altamura e Torres. Strutturato fisicamente, è dotato di una buona velocità e per portarlo a Santa Maria Capua Vetere si è dovuta vincere la concorrenza di diversi club blasonati.

“Quando fui contattato da Tommaso D’Errico e poi da mister Teore Grimaldi – racconta – sono bastati cinque minuti per farmi capire che questa era la scelta giusta. Mi hanno trasmesso da subito molta fiducia e tanta carica ed è stata la scelta adeguata per me”. Poi un saluto ai suoi nuovi tifosi: “Lavoro tanto per la squadra e ne beneficiano molto i miei compagni e poi cerco di finalizzare facendo goal perchè è quello che amo di più. Mi auguro sia una grande stagione sia a livello personale che del collettivo. Mando un forte abbraccio a tutti i tifosi e li aspetto al ‘Piccirillo’ per questo campionato da vivere insieme. Forza Gladiator”.

Ufficio Stampa Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L.