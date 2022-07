Catalano-Potenza, dopo 30 anni finisce la storia d'amore rossoblu

Oggi riparte la stagione agonistica e dopo 30 anni in rossoblu, da calciatore prima e tecnico poi, dispiace non poter più fornire il mio contributo al Potenza Calcio. Mi preme comunicare che in seguito all’annuncio non ho stipulato alcun contratto, oltre ad essere venuto a conoscenza della presenza di un altro preparatore dei portieri soltanto attraverso la pubblicazione dell’organigramma da parte della Società. Collaborazione che non mi era stata presentata in occasione dell’incontro - e successivo annuncio - con il direttore Varrà. Tengo inoltre a precisare che a raduno ormai iniziato non ho ricevuto nessuna convocazione ufficiale, d’altronde i matrimoni si fanno in due altrimenti non arrivano lontano. Ringrazio chi mi ha voluto fortemente nel Potenza e i tanti amici che ho conosciuto nel mondo del calcio. Auguro alla Società le migliori fortune per la nostra squadra. U Putenz è semb nu squadron!

Comunicato Giuseppe Catalano