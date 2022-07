R. Agro Aversa. Dall'Eccellenza arriva un duttile e prolifico esterno

La società del Real Agro Aversa comunica di aver acquisito a titolo definitivo, per la stagione calcistica 2022-2023, le prestazioni dell’esterno offensivo Mariano Petricciuolo, classe 2000.

Cresciuto nel settore giovanile del Savoia, della Paganese e Turris, ha proseguito la sua carriera nel Portici in serie D. Vince il campionato di eccellenza a Rotonda e si mette in luce nel successivo campionato di quarta serie.

Nella scorsa stagione tra gli assoluti protagonisti in eccellenza del campionato del Vico Equense con 10 reti e 10 assist. Duttile tatticamente, farà impazzire le retroguardie avversarie a suon di assist al fulmicotone.

“Non vedo l’ora di giocare per regalare soddisfazioni ai miei nuovi tifosi”, ha dichiarato Petricciuolo. “Sono contento di stare qui, in una società storica come il Real . Punto a mettermi in mostra e fare il bene di una società che merita tantissimo. Grazie al direttore Paolo Filosa per l’opportunità, felicissimo di sposare questo progetto”.

