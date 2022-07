Due nuovi portieri per il Francavilla. Si tratta di Gioacchino Maione classe 2002 ex Primavera del Napoli e lo scorso anno ha difeso i pali della Mariglianese con 37 presenze, e di Luca Liso classe 2002 ex Primavera del Bari e lo scorso anno ha difeso i pali del Gravina.