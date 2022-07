Continua il mercato del Novara Fc

Pronto a partire per il ritiro di Chatillon il Novara aggiunge tre giocatori alla rosa di Marchionni:

Acquistato a titolo definitivo il centrocampista classe 1994 Riccardo Calcagni a cui è stato fatto un contratto fino al 2024. Ha esordito in Legapro con la Lucchese dopo un passaggio nel settore giovanile proprio del Novara, ha vestito le maglie di Pontedera, Arzignano, Matelica e Viterbese superando le 250 presenze in serie C.

Tesserato fino al giugno 2024 il difensore Samuele Bonaccorsi già in maglia azzurra lo scorso anno dove ha disputato un campionato di spessore condito da due reti, è pronto a tornare in C dove ha vestito la maglia dell'Arezzo.

In prestito dall'Atalanta arriva l'esterno classe 2000 Lorenzo Peli. Cresciuto nel settore giovanile dei bergamaschi ha esordito tra i professionisti con la maglia del Como dove ha vinto la serie C. lo scorso anno si è diviso tra Como e Reggina in serie B.