Potenza, annunciati il difensore Girasole e il centrocampista Logoluso

Nel primo giorno di ritiro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico del Potenza. Sul sintetico di Rifreddo la squadra è stata accolta con entusiasmo dai tifosi che hanno sin da subito intonato toni di incoraggiamento per la nuova stagione. Nel contempo, la società ha annunciato l'arrivo di Domenico Girasole, difensore classe 2000, e Gaetano Logoluso, centrocampista classe 1997.

Oltre ai saluti istituzionali dei sindaci di Pignola e Potenza, rispettivamente Gerardo Ferretti e Mario Guarente, intervenuti i vertici dell'organigramma: il presidente Donato Macchia, il vice Angelo Chiorazzo, e l'amministratore delegato del club, Nicola Macchia. Prima uscita ufficiale per il direttore sportivo Natino Varrà e l'allenatore Sebastiano Siviglia, in collegamento dagli Stati Uniti, Antonio Nocerino, tecnico della Primavera. Queste alcune dichiarazioni:

Nicola Macchia (Amministratore Delegato): "Ogni opera di restyling ha la forte necessità di interventi mirati. Abbiamo deciso di costruire l'organigramma con impegno e dedizione".

Natino Varrà (Direttore Sportivo): "Ringrazio la famiglia Macchia e tutta la società per avermi voluto qui. L'obiettivo è far bene, si sta lavorando. Gli acquisti fatti finora sono frutto del progetto di ringiovanimento e per creare patrimonio. Arriveranno altri quattro - cinque giocatori importanti, la scelta è in base alla funzionalità del progetto".

Sebastiano Siviglia (Allenatore Prima Squadra): "Un saluto a tutta Potenza. ringrazio la famiglia Macchia per l'opportunità. Mi sento carico, questa piazza è affamata di calcio. Sono trent'anni che sono nel calcio ma è una nuova veste, da affrontare con la gusta condizione e affrontare gli ostacoli. E' la mia prima squadra dopo esperienze solo giovanili e voglio fare qualcosa d'importante. Sulla squadra, uomini prima e giocatori poi, funzionali e che sappiano avvicinare gente allo stadio. Bisogna ringiovanire per una prospettiva della società. C'è ambizione, ne ho altrettanta".

Donato Macchia (Presidente): "Diamo un contributo fortissimo nel territorio dove stiamo crescendo. E' un obbligo morale e c'è il bisogno di trasferire il modo di interpretare il nostro modello aziendale. Abbiamo osservato il centro sportivo del Pantano di Pignola, ci piace molto, è la nostra prima opzione e significherebbe accelerare nella disponibilità di infrastrutture ad iniziare dal settore giovanile. Il direttore sportivo Varrà sta svolgendo un grande lavoro insieme al mister. Mister Nocerino rappresenta una bella sorpresa che farà grande il settore giovanile. Chiedo alla città di Potenza di lasciarci lavorare, il presidente non sarà il centro, sarà sempre il progetto".