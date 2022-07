Arleo saluta con rammarico: "Non mi è stato rivolto nemmeno un grazie"

Ha salvato il Potenza prendendolo all'ultimo posto e garantendogli la permanenza con una giornata d'anticipo. Però questo alla società non è bastato per confermarlo all'interno del club. Con un post "pepato" su Facebook Pasquale Arleo non le ha mandate a dire al nuovo corso Macchia ringraziando di cuore soltanto chi lo ha sostenuto verso il "miracolo salvezza": “Volevo ringraziare di cuore tutti i tifosi del Potenza che mi hanno voluto alla guida della squadra nel gennaio 2022 tutti coloro che mi hanno sostenuto e acclamato durante la mia esperienza tutti coloro che hanno perorato la mia causa, per questa maglia ho dato tutto me stesso trascurando i miei affetti pur di salvare il nostro Potenza. Oggi ufficialmente sono fuori dai nuovi progetti societari nemmeno un grazie è stato rivolto a colui che si è preso il fardello sulle spalle e ha portato la barca in porto. Alla nuova proprietà auguro tutto il bene possibile e immaginabile sperando di poter vedere un giorno il mio Potenza in serie superiore, grazie di tutto e buon lavoro”.