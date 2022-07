Stresa Vergante, poker di arrivi per completare la rosa

E' tra le formazioni più attive sul mercato lo Stresa Vergante, che ha la necessità di completare il proprio roster in vista dell'imminente partenza della stagione che vedrà la compagine di Giorgio Rotolo impegnata nel prossimo campionato di Serie D. Tante le posizioni ancora da coprire in tutte le zone del campo in uno schieramento che risulterà completamente rivoluzionato rispetto a quello che nella scorsa stagione si è aggiudicato a mani basse il girone A dell'Eccellenza piemontese.

In attesa di mettere il primo tassello in porta con il prossimo arrivo del giovane classe 2004 Eric Samarxhi, nell'ultima stagione sempre in Serie D ma con la casacca dell'RG Ticino, il Ds Filippo Biscuola ha chiuso con l'ormai ex Accademia Borgomanero Andrea Pisanello che andrà a rinforzare la terza linea stresiana dopo essersi messo in luce nell'ultimo campionato di Eccellenza.

A centrocampo il colpo è quello rappresentato da Giuseppe Argento, centrocampista ancora giovane (è un classe '99) ma già con diversi campionati alle spalle dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Ternana quando la squadra militava in Lega Pro; per Argento il passaggio anche da Siena, sempre in terza serie, senza tuttavia mai esordire in campionato tra i professionisti ma solo in Coppa, prima di scendere in D vestendo le maglie di Sangiustese, Casarano, Caronnese e San Giorgio, le ultime due nel corso dell'ultima stagione quando è riuscito a segnare una rete anche al Novara con i varesini prima di accettare la corte dei napoletani ed avvicinarsi a casa.

In attacco i colpi che incuriosiscono maggiormente e che rispondono ai nomi di Bruno Barranco e Ivan Perkovic: il primo, argentino con passaporto italiano, è un classe '97 che ha giocato nell'ultima stagione al Verbano, sua prima formazione italiana, dopo aver provato l'avventura nella serie cadetta greca; il secondo croato di Spalato ma da diversi anni in Italia dove ha maturato una discreta esperienza nella massima categoria dei Dilettanti con Igea, Olympic Agnonese, Roccella e Città Sant'Agata prima di scendere in Eccellenza con i marchigiani del Castelfidardo da dove è stato prelevato dalla formazione lacuale. Anche a loro si chiederanno i gol per tenere i borromaici in Serie D.