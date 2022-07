Gladiator. Due giovani nuovi arrivi in poche ore per difesa e attacco

Doppio nuovo arrivo in casa Gladiator 1924 che, in poche ore, ha annunciato gli arrivi di Octavian Catalin Nicolau e Raffaele Cipolletta.

Nicolau è una punta rumena che compirà i venti anni il prossimo 12 settembre. Ha mosso i primi passi nel calcio nei settori giovanili di Verona e Cosenza. Il debutto in Serie D è arrivato nella scorsa stagione con la Casertana con la quale ha messo a referto due reti contro Lavello e Molfetta. Queste le due parole dopo la firma: "Era da tempo che mi corteggiavano e tutta questa insistenza da parte di dirigenti e allenatore mi ha fatto capire quanto fossi importante per loro. Ripagherò la fiducia che il Gladiator ha riposto in me e per quel che riguarda l’aspetto tecnico, posso giocare ovunque in fase d’attacco. Sono a disposizione del tecnico e mi farò sempre trovare pronto. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi tifosi e posso garantire che darò sempre il 100% per la maglia di questo club”.

Cipolletta, invece, è un classe 2003, cresciuto nell’Internapoli Kennedy e passato poi alla Pro Vercelli, con la quale disputa il campionato under 15 A e B, per poi proseguire il suo percorso di crescita nel Venezia. In Campania ritorna per disputare il torneo under 19 con la Paganese. Difensore duttile, queste le sue prime parole in nerazzurro: “Dopo aver parlato con la società ho capito che era il posto giusto per me. Corsa e fisicità sono i miei punti forti e sia al centro della difesa che sull’esterno riesco a dare il meglio. Non vedo l’ora di scendere in campo indossando la maglia nerazzurra sperando di poter regalare grandi emozioni con i miei nuovi compagni a tutti i nostri tifosi. Forza Gladiator”.