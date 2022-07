Un nuovo under per il Potenza. Il club rossoblu ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Guglielmo Floridia, centrocampista proveniente dall'Hellas Verona. Nato a Catania il 2 dicembre 2004, il calciatore è cresciuto nelle giovanil etnee (Serie C) e del Verona (Serie A). In particolare, con i gialloblù scaligeri ha guadagnato esperienza con le formazioni under 17 e 18.