Novara scatenato, altre due ufficialità

Le promesse del presidente Ferranti di un Novara protagonista nel prossimo campionato di serie C sembrano essere confermate dal mercato della compagine azzurra, oltre a Bortolussi nelle ultime ore sono arrivati altri due giocatori:

Il centrocampista classe 1996 Michele Rocca a titolo definitivo fino al giugno 2024. Cresciuto nei settori giovanili di Novara e Inter vince con i nero azzurri una Viareggio Cup, passa alla Sampdoria dove esordisce in serie A, veste le maglie successivamente in B e C di Virtus Lanciano, Latina, Pro Vercelli e Livorno, in C gioca con la Feralpi Salò e il Foggia.

Il difensore classe 1987 Simone Ciancio a titolo definitivo fino al giugno 2023 più opzione di rinnovo. Sessanta presenze in B e quasi quattrocento in C per un jolly difensivo che può ricoprire più ruoli nel reparto arretrato, ha vinto un campionato di C con il Lecce e una Coppa Italia di C con il Cosenza, arriva a Novara dopo due stagioni da protagonista ad Avellino.