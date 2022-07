Colpo per la mediana del Potenza: preso l'esperto Del Pinto

Dopo il giovane Floridia, il Potenza rafforza la linea mediana del campo. Dalla Reggiana arriva infatti l'esperto incontrista Lorenzo Del Pinto. Nato a L'Aquila il 17 giugno 1990, il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Nella sua carriera, primi passi in Lega Pro vestendo le maglie di Val di Sangro, Fano, Chieti e della città natale. Dalla stagione 2015/16 al 2020/21 la lunga esperienza a Benevento che lo ha visto interprete della scalata dalla Serie C alla Serie A (120 presenze totali). Ultime due annate con la Reggiana tra Serie B e Serie C. Intanto, prosegue in località Rifreddo di Pignola il ritiro pre stagionale dei rossoblù. Nella seconda giornata, i giocatori a disposizione di Siviglia e del suo staff hanno effettuato seduta al mattino con particolare cura dell'aspetto atletico. Nel pomeriggio nuova seduta dedicata alla parte tecnico-tattica.