Primo colpo del Matera: annunciato il difensore centrale Figliomeni

Primo colpo del Matera che si assicura il difensore centrale Giuseppe Figliomeni. Classe ‘87 con grande esperienza alle spalle, ha all'attivo quasi 100 presenze in Serie B, più di 50 in C e più di 60 presenze in D. Carriera importante per Figliomeni che inizia nelle giovanili dell’Inter e continua il suo percorso con Crotone, Arezzo, Varese, Vibonese, Nocerina, Juve Stabia, Latina, Trapani, Catanzaro, Foggia, Gozzano, Casarano e Acireale.