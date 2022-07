Benevento. Il mercato degli "ex": Del Pinto resta in C, Camporese in B

Sono diversi gli ex calciatori del Benevento che stanno cambiando casacca durante questa sessione di mercato.

Partendo dalla porta, Alessio Cragno, che nel Sannio era arrivato in prestito dal Cagliari, non ha seguito i sardi in B ma si è accasato, già da qualche giorno ormai, al Monza di Berlusconi.

Michele Camporese, centrale di difesa, lo scorso anno al Pordenone al quale non è riuscito ad evitare la retrocessione in C, incrocerà ancora il Benevento nel campionato cadetto avendo firmato un triennale con la Reggina, allenata da Pippo Inzaghi, altro ex giallorosso.

Lorenzo Del Pinto, per sei anni uno dei protagonisti della storia recente della Strega, è passato dalla Reggiana, con la quale ha vissuto due stagioni sfortunate per via degli infortuni, al Potenza, in Serie C.

Anche Amato Ciciretti, che ha iniziato lo scorso anno con il Pordenone prima di passare al Como in prestito, è stato ceduto dai "ramarri" all'Ascoli, ancora con la formula del prestito.