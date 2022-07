Gladiator 1924. Tris di acquisti seguendo la "linea verde"

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il difensore classe 2003 Daniele Magliocca.

Uno dei terzini destri più talentuosi a livello giovanile d’Italia, ha militato nelle giovanili di Fiorentina e Genoa mettendosi in mostra nella prima parte della scorsa stagione nel campionato di Primavera 1 con un gol e 1 assist. Poi il passaggio con il blasonato Arezzo in D. Per lui si tratta di un "ritorno a casa" essendo originario di Pignataro Maggiore. Dotato di grande forza fisica, ha gamba per giocare in qualsiasi ruolo sull’out destro del campo. “ll motivo principale della mia scelta – dice – è stata la grande voglia del club a ingaggiarmi. Credo fortemente in questo progetto e vengo a giocare a Santa Maria con grandi stimoli e voglia di far bene. Sono sicuro che insieme ai miei compagni faremo grandi cose per la società e per i nostri fantastici tifosi”.

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il centrocampista Andrea Marianelli, nell’ultima stagione in C con il Pontedera.

Una mezzala col vizio del gol e lo dimostrano quelli realizzati nelle giovanili dello Spezia (15 in due stagioni). Capitano delle giovanili della Samp, il classe 2001 partecipa molto alla fase offensiva e in carriera da sottolineare i 9 gol in 25 gare con il Sestri Levante. Entusiasta il neo acquisto: "Sono molto felice di aver accettato questa opportunità. Ringrazio la dirigenza, il direttore e il mister che mi hanno fatto sentire parte di un progetto importante e darò tutto me stesso per ripagare chi ha creduto in me. Cercherò di mettere a disposizione le mie peculiarità cioè l’inserimento e l’interdizione restando sempre a disposizione dello staff tecnico”.

- Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver ingaggiato il portiere Daniele Bufano.

Diciotto anni, è cresciuto nel Lecce disputando nell’ultima stagione il campionato di Primavera 1. Titolare inamovibile in tutte le categorie giovanili giallorosse, per lui sarà la prima esperienza lontana dal Salento. “Ho accettato il Gladiator perché hanno creduto in me, nelle mie doti umane e tecniche e farò di tutto per ripagarli. Per raggiungere ciò che si vuole bisogna sacrificarsi e la lontananza non sarà un problema. Anzi uno stimolo in più per fare meglio e crescere giorno dopo giorno”. Queste le prime parole del nuovo estremo difensore che aggiunge: “Abbiamo le stesse ambizioni e traguardi da raggiungere. Lo faremo con il lavoro e con la voglia di vincere di ognuno. E’ la scelta giusta e sono felice di essere un calciatore nerazzurro”.

