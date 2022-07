Francavilla, doppio colpo: Pizzutelli e l'under Esposito

Due colpi per il Francavilla. Il club sinnico ha annunciato gli arrivi di Federico Pizzutelli e Federico Esposito. Il primo, centrocampista classe 1995, riginario di Bari, in carriera ha vestito la maglia del Bari a livello di settore giovanile passando poi tra le fila di Bisceglie, Sassari Torres, Savoia, Potenza, Barletta, Vastese, Milano City, Roccella, Campobasso, Matelica e lo scorso anno si è diviso tra Molfetta ed Arezzo. In carriera vanta oltre 170 partite tra serie D e serie C. Il secondo, classe 2001 ex Primavera del Napoli e l'ultima stagione ha giocato a Brindisi totalizzando 35 presenze.