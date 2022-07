Casertana. La mediana si rinforza con un giovane ex Nocerina

Nuovo acquisto per la Casertana che, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia l'arrivo di Eduardo Esposito.

Classe 2003, centrocampista, cresciuto nei settori giovanili di Napoli e Salernitana, Esposito gioca stabilmente in Serie D da due anni nei quali ha totalizzato 55 presenze e siglato 3 gol con la Nocerina. Corsa e dinamismo sono le sue principali caratteristiche

Queste le prime parole del calciatore dopo la firma con i falchetti: “E’ una sensazione unica. Non c’è bisogno di spiegare cosa significhi indossare una maglia con una storia importante come quella Casertana. Nei due anni con la Nocerina, che ringrazio per avermi dato la possibilità di crescere e maturare tanto come uomo prima ancora che calciatore, ho imparato a conoscere questo campionato e le sue mille insidie. Ora mi sento pronto per questa nuova avventura. Farò di tutto per dare il mio contributo, con la voglia di entrare a far parte a pieno titolo di questo progetto importante”.