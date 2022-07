Benevento. Tre calciatori hanno la valigia pronta: partenza vicina

Sono ore frementi in casa Benevento per il calciomercato, in special modo per le operazioni in uscita che riguardano tre calciatori: le punte Di Serio e Lapadula ed il centrocampista Ionita.

Per quanto riguarda il giovane Di Serio, dopo il prestito che nella seconda parte della scorsa stagione gli ha visto indossare la casacca del Pordenone nell'ambito di una operazione di mercato che riguardò anche Vokic e Petriccione, la sua destinazione è il Perugia. Gli umbri avevano provato a vestirlo di biancorosso già nello scorso gennaio ma l'operazione della quale fu oggetto ebbe la priorità e non se ne fece più nulla.

Lapadula è sempre più vicino al Cagliari: i sardi, forti dei soldi incassati dalla cessione di Joao Pedro ai turchi del Fenerbahce, hanno ormai raggiunto l'accordo con il Benevento. Restano da limare solo le differenze tra le richieste salariali dell'italo-peruviano e l'offerta degli isolani. Tuttavia, il forte pressing di Fabio Liverani, allenatore del Cagliari che ha già avuto alle sue dipendenze Lapadula, potrebbe essere determinante per la buona riuscita dell'affare.

Più semplice, invece, pare la partenza di Ionita: il centrocampista moldavo, che pareva dovesse sbarcare nel campionato greco, è sempre più vicino a lasciare non solo l'Italia ma l'Europa. Molte, infatti, sarebbero le richieste che sono arrivate al suo procuratore dalla Cina: le parti lavorano tutte per la buona riuscita della cessione con il Benevento che, fatto il prezzo, non farà problemi di sorta.