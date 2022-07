Potenza, preso in prestito dal Benevento l'esterno sinistro Rillo

Un laterale mancino per il Potenza. Arriva in prestito dal Benevento l'esterno sinistro Francesco Rillo, nell'ultima stagione in forza al Piacenza (Serie C). Nato a Benevento il 23 maggio 2000, il calciatore è cresciuto nelle giovanili della squadra giallorossa, under 17 e Primavera, per poi guadagnare 4 presenze in prima squadra in Serie B). Esperienze in Serie C maturate con le maglie di Fano, Casertana, Teramo e Piacenza per un totale di 50 presenze.